Köyü kurtaramayacaklarını anlayınca bayrağı alevlere teslim etmediler

Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda görevlinin geldiğini belirten Kılınç, "Yangın esnasında köy sakinleri, çevre köylerden gelenler ve orman muhafaza memurları ile birlikte Tekeoğlu Mahallesi'ni kurtarmaya çalıştık. Son ana kadar kurtarabilmek için mücadele ettik ama ne yazık ki olmadı" dedi.

Köyün girişindeki Türk bayrağını fark ettiklerini anlatan Kılınç, "Son ana kadar uğraştık ama rüzgar çok fazlaydı. Yarım saat içerisinde her şey oldu. Yangın köyü sarmak üzereyken bayrağımızı gördük. Bayrak bizim için kutsaldır. Yangını durduramayacağımızı, köyü kurtaramayacağımızı anlayınca son anda bayrağımızı alıp ayrıldık. Bayrağı aldıktan sonra diğer bölgelerde yangını kontrol altına almak için mücadele ettik" dedi.