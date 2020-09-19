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Köyü kurtaramayacaklarını anlayınca bayrağı alevlere teslim etmediler

'daki yangının sıçradığı köyü korumaya çalışan görevliler ve vatandaşlar, Türk bayrağını almadan bölgeden ayrılmadı. Derekaraağaç köyünün muhtarı , "Yangını durduramayacağımızı, köyü kurtaramayacağımızı anlayınca son anda bayrağımızı alıp ayrıldık." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
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Köyü kurtaramayacaklarını anlayınca bayrağı alevlere teslim etmediler

'nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve 2 gün sonra kontrol altına alınan yangında 'ndeki 4 ev ile 4 samanlık da kullanılamaz hale geldi.

Yangının büyümesi üzerine, köy sakinleri ve vatandaşlar, alevlerin mahalleye sıçramaması için ellerinden geleni yaptı. Yangını durduramayacağını anlayan vatandaşlar ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı görevliler, mahallenin girişindeki çardağın üzerinde bulunan Türk bayrağını alevlerin gelmesine saniyeler kala alarak mahalleyi terk etti.

"BAYRAK BİZİM İÇİN KUTSALDIR"

Derekaraağaç köyünün muhtarı , bölgede son yılların en büyük yangınının yaşandığını söyledi.

Köyü kurtaramayacaklarını anlayınca bayrağı alevlere teslim etmediler KÖYÜ KURTARAMAYACAKLARINI ANLAYINCA BAYRAĞI ALEVLERE TESLİM ETMEDİLER

Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda görevlinin geldiğini belirten Kılınç, " esnasında köy sakinleri, çevre köylerden gelenler ve orman muhafaza memurları ile birlikte Tekeoğlu Mahallesi'ni kurtarmaya çalıştık. Son ana kadar kurtarabilmek için mücadele ettik ama ne yazık ki olmadı" dedi.

Köyün girişindeki Türk bayrağını fark ettiklerini anlatan Kılınç, "Son ana kadar uğraştık ama rüzgar çok fazlaydı. Yarım saat içerisinde her şey oldu. Yangın köyü sarmak üzereyken bayrağımızı gördük. Bayrak bizim için kutsaldır. Yangını durduramayacağımızı, köyü kurtaramayacağımızı anlayınca son anda bayrağımızı alıp ayrıldık. Bayrağı aldıktan sonra diğer bölgelerde yangını kontrol altına almak için mücadele ettik" dedi.

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