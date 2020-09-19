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Şanlıurfa'da teknenin batmasına yolcular mı neden oldu? Flaş açıklama

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Giriş: 19.09.2020 15:26
Güncelleme:19.09.2020 15:26
Teknenin, yolcuların güneşli olan bölgeden gölge yere geçmesi sonucu alabora olduğu öğrenildi. Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili incelemede bulunan Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata, yaptığı açıklamada, yolcuların gölgelik kısma topyekün hareketlenmeleri sonucunda geminin yan yattığını söyledi. Korkutata, ayrıca Mersin Liman Başkanlığı tarafından görevlendirilen üç mühendisin gemide yaptığı inceleme sonucunda herhangi bir kusura da rastlanmadığı rutin olarak bakımları yapılan geminin herhangi bir evrak eksikliğinin de olmadığını ifade etti.
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