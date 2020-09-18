Semt pazarlarıyla hallerde fiyat farkı hiç kapanmıyor. Vatandaş pazarda çoğu zaman bazı tezgahların yanından geçip gidiyor. Oysa aynı ürün halde çok daha uygun fiyata satılıyor. Peki pazar fiyatları ile hal fiyatları arasında ne kadar fark var? Pazarda kaç lira? Halde kaç lira? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer İstanbul'da bir semt pazarında fiyatları aktarırken Adana'daki muhabirimiz Halil İbrahim Uğur haldeki durumu anlattı. İşte fiyatlar arasındaki büyük fark…