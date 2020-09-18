18 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Pazarda sebze meyve fiyatları ne kadar? Halde kaç lira? İşte İstanbul'daki pazar ile Adana'daki hal arasındaki büyük fark

Pazarda sebze meyve fiyatları ne kadar? Halde kaç lira? İşte İstanbul'daki pazar ile Adana'daki hal arasındaki büyük fark

Semt pazarlarıyla hallerde fiyat farkı hiç kapanmıyor. Vatandaş pazarda çoğu zaman bazı tezgahların yanından geçip gidiyor. Oysa aynı ürün halde çok daha uygun fiyata satılıyor. Peki pazar fiyatları ile hal fiyatları arasında ne kadar fark var? Pazarda kaç lira? Halde kaç lira? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer 'da bir semt pazarında fiyatları aktarırken 'daki muhabirimiz haldeki durumu anlattı. İşte fiyatlar arasındaki büyük fark…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2020
ABONE OL
Pazarda sebze meyve fiyatları ne kadar? Halde kaç lira? İşte İstanbul'daki pazar ile Adana'daki hal arasındaki büyük fark

Semt pazarlarıyla hallerde fiyat farkı hiç kapanmıyor. Vatandaş pazarda çoğu zaman bazı tezgahların yanından geçip gidiyor. Oysa aynı ürün halde çok daha uygun fiyata satılıyor. Peki pazar fiyatları ile hal fiyatları arasında ne kadar fark var? Pazarda kaç lira? Halde kaç lira? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer İstanbul'da bir semt pazarında fiyatları aktarırken Adana'daki muhabirimiz Halil İbrahim Uğur haldeki durumu anlattı. İşte fiyatlar arasındaki büyük fark…

Pazarda sebze meyve fiyatları ne kadar? Halde kaç lira? İşte İstanbul'daki pazar ile Adana'daki hal arasındaki büyük fark

İSTANBUL'DA PAZARDAKİ FİYATLAR

Domates 2,5 TL, Kabak 7 TL, Salatalık 5 TL, Patates 4 TL, Sarımsak 10 TL (Demet) kilosu 35 TL, Soğan 3,5 TL

Elma 7 TL, Şeftali 10 TL, Nar 15 TL, Armut 10 TL

Pazarda sebze meyve fiyatları ne kadar? Halde kaç lira? İşte İstanbul'daki pazar ile Adana'daki hal arasındaki büyük fark

ADANA'DA HALDEKİ FİYATLAR

Domates 60 kuruş, Patlıcan 30 kuruş, Kabak 75 kuruş, Salatalık 1 TL, Biber 2 TL, Soğan 1,25, Patates 50 kuruş.

Pazarda sebze meyve fiyatları ne kadar? Halde kaç lira? İşte İstanbul'daki pazar ile Adana'daki hal arasındaki büyük fark

Halde Üzüm 2 TL, Armut 3 TL, Şeftali 2 TL, Kavun 1 TL

Pazarda sebze meyve fiyatları ne kadar? Halde kaç lira? İşte İstanbul'daki pazar ile Adana'daki hal arasındaki büyük fark

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA