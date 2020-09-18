3 kişinin ölümüne neden olmuştu! Emrah Serbes'in ödeyeceği tazminat belli oldu

1.4 MİLYON LİRA TAZMİNAT KARARI

Hakim davanın kısmen kabulüne, Serbes'in Özçelik'e annesinin vefatı için 550 bin lira, babasının vefatı için 550 bin lira, kardeşinin vefatı için ise 300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.