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İstanbul'da kafede silahlı kavga: 1 kişi bacağından vuruldu

'de bir kafeteryada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi bacağından vuruldu. Silahlar sesleriyle kafedekilerin kaçışı ve saldırganların uzaklaşması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
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İstanbul'da kafede silahlı kavga: 1 kişi bacağından vuruldu

Olay dün gece saat 23:30 sıralarında Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine sesleri duyuldu. Bir kişinin bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandığı anı ve sonrasında yaşananlar ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YARALI, JANDARMA KARAKOLUNA SIĞINDI

Silahtan çıkan kurşunlarla bir kişinin yaralandığı olay sonrası saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralanan kişi ise kafeterya yakınındaki jandarma karakoluna sığındı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. , jandarma karakolu bahçesindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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