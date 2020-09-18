İstanbul'da kafede silahlı kavga: 1 kişi bacağından vuruldu

Olay dün gece saat 23:30 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine silah sesleri duyuldu. Bir kişinin bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandığı kavga anı ve sonrasında yaşananlar ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.