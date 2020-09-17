Fatih Terim Neftçi PFK maçı sonrası konuştu: Oyuncularımdan...

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında Neftçi PFK'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükselen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyunun kontrolünün devamlı kendilerinde olduğunu dile getiren Terim, "İlk yarıda iyi bir başlangıç yaparak hem rakibi oynatmayıp hem de pozisyon üstüne pozisyon bularak o golü de bulunca rahatlık oldu, olabilir. Bir sonraki maç düşünülmüş olabilir. Memnunum oyuncularımdan, iyi mücadele ettiler. Kornerden bir tane gol yedik, onun dışında turu garantileyecek bir oyun tarzını ortaya koydular. Belki hafta sonunu düşündüler, belki nasılsa kazanırız dediler bilmiyorum ama ben mücadeleden memnunum" ifadelerini kullandı.



"DOĞRU ROTASYON ÖNEMLİ, BUGÜN DOĞRU OLDU"



Takımda yaptığı rotasyonla ilgili gelen soruya Terim, "4 kişinin dinlenmesini düşündük. Bazılarının oynamaya ihtiyacı var, Luyindama oynasın istedik, Marcao ve Saracchi de devam etsin istedik. Bunla birlikte 6-7 oyuncumuz da dinlenmiş oldu. Bunu zaman zaman yapmak zorundayız. Doğru rotasyon önemli, bugün doğru oldu. Diğer arkadaşlarımız da ne kadar hazır, ne kadar değil onu görmüş olduk. Mesele bugün turu geçip evimize gitmekti. Kimsenin ağır bir sakatlığı yok. Oyuncu değişiklikleri maalesef hayatımızda olacak artık. Şu saat yeni bitti maç, İstanbul'a varacağız sabaha karşı, hemen sabah bir antrenman yapıp, cumartesi kampa gireceğiz ve pazar maça gireceğiz. Kolay değil bunlar, bu yüzden bu değişikliklere ihtiyacımız var" yanıtını verdi.



"NEFTÇİ'NİN KOMANDOLARINA BAŞARILAR DİLİYORUM"



Rakipleri Neftçi Bakü'nün iyi bir takım olduğunu kaydeden deneyimli teknik adam, "İyi mücadele ediyorlar. Maçtan önce de söyledim, bayağı yüksek tempoda cevap verdiler bize. Kutluyorum, başarılar diliyorum. Bizim onlardan daha iyi olmamız, oyunu kontrol etmemiz kadar doğal bir şey yok. Burada başka bir netice olsaydı sürpriz olurdu, yenmemiz sürpriz değil. Ama karşımızda ciddi ve dişli bir takım bulduk. Başarılar diliyorum Netfçi'nin komandolarına" açıklamasını yaptı.



"İYİ Kİ HAYATIMDA GALATASARAY VAR"



Azerbaycan halkına misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ettiğini söyleyen Fatih Terim, şöyle konuştu: "Kardeş Azerbaycan'dan kardeşçe ayrılıyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz, onlar bizim candaşımız, kardeşimiz. Hepsine teşekkür ederiz. Bugün benim 500'üncü maçım teknik direktör olarak. Bunu kelimelerle anlatmak çok zor. Ne kadar gururlu olduğumu anlatamam, söyleyemem. İyi ki hayatımda Galatasaray var, yapacağım en kısa tanım bu olur. Avrupa'da da 100'üncü galibiyet. Ne kadar gurur duysam az. Söylerken basit gibi geliyor ama en kısa tanımım, Galatasaray iyi ki var."



"BU UZUN YOLDA BİRLİKTE OYNAMA KÜLTÜRÜNÜ KAZANMAK ÖNCELİKLİ AMACIMIZ"



"İkinci yarının başında duran toptan yediğimiz gol, bizi tekrar oyuna soktu" diyen Terim, "1-0 devam etsek böyle olmayabilirdi. Bizim bu uzun yolda birlikte oynama kültürünü kazanmak öncelikli amacımız. Çok önemli bizim için. Girenin çıkanın fark etmemesi için hangi anlayışla, hangi felsefeyle, ne yapmak istiyoruz, herkesin bu kültürü öğrenmesi bizim başarılarımızda büyük pay sahibi olacak. Tüm amacımız buydu. Dediğimiz gibi goller uykudan uyandırabilir bizi. Çabuk gol bulduk yediğimiz golden sonra zaten. Bu alışkanlığı sürdürmemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.



"HAJDUK SPLİT'E DİKKAT ETMEMİZ GEREKECEK, ÇOK ESKİ VE TARİHİ BİR KULÜP"

Son olarak UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda rakip olacakları Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Terim, şu ifadeleri kullandı: "Hajduk Split maçının bir devresini otelde seyrettim, sonra maça kadar soyunma odasında seyrettim. Diğer rakipten çok daha iyiydi. Çok eski ve tarihi önemli bir kulüptür Hajduk Split. Dünya futbolunda yeri ve ismi olan bir ülke, Hırvatistan'ın takımı. Dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü artık seyirci avantajımız var da diyemiyoruz. O yüzden her maç her şeye açık. Pandemi dönemi geçiriyoruz. O yüzden şimdi arkadaşlarımla beraber döner dönmez daha rahat bir analiz yapacağız. Biz zaten aşağı yukarı Hajduk Split'in geleceğini biliyorduk. Diğer takımın önünde bir takımdı. Ama İstanbul'da, Ali Sami Yen'de geçeceğiz turu. İlk amacımız gruplara kalmak, sonrasına bakarız."