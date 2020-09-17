Koronavirüs tedavisi gören ünlü türkücü Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı | İşte ilk video mesajı
Bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan ünlü türkücü Cimilli İbo durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü türkücü 25 gün süre tedavi sürecinin ardından yoğun bakımdan çıktığını bir video mesajla paylaştı.
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Karadeniz'in sevilen ses sanatçılarından birisi olan ve Cimilli İbo lakabıyla bilinen İbrahim Özer, 12 Eylül Cumartesi günü çeşitli şikayetler sonucu rahatsızlanınca Kocaeli'de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi'ne gitti.
Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan sanatçı, tedavi altına alındı.
Durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakıma alınan Özer, hayati tehlikesini atlattı.