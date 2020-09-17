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Koronavirüs tedavisi gören ünlü türkücü Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı | İşte ilk video mesajı

Bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan ünlü türkücü durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü türkücü 25 gün süre tedavi sürecinin ardından yoğun bakımdan çıktığını bir video mesajla paylaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
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Koronavirüs tedavisi gören ünlü türkücü Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı | İşte ilk video mesajı

'in sevilen ses sanatçılarından birisi olan ve Cimilli İbo lakabıyla bilinen İbrahim Özer, 12 Eylül Cumartesi günü çeşitli şikayetler sonucu rahatsızlanınca 'de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi'ne gitti.

Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan sanatçı, tedavi altına alındı.

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Durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakıma alınan Özer, hayati tehlikesini atlattı.

Yoğum bakımdan çıkartılarak müşahede altına alınan Özer, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

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