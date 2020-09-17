Koronavirüs tedavisi gören ünlü türkücü Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı | İşte ilk video mesajı

Karadeniz'in sevilen ses sanatçılarından birisi olan ve Cimilli İbo lakabıyla bilinen İbrahim Özer, 12 Eylül Cumartesi günü çeşitli şikayetler sonucu rahatsızlanınca Kocaeli'de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi'ne gitti.

Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan sanatçı, tedavi altına alındı.