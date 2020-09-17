Neftçi Bakü 1-3 Galatasaray MAÇ SONUCU | UEFA'daki yeni rakip belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelen Galatasaray, mücadeleyi 3-1 kazanarak Hajduk Split'in rakibi oldu.
Son dakika spor haberleri... Galatasaray, yeni tip koronavirüs nedeniyle tek maç üzerinden oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu mücadelesinde Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin yıldızlaştığı maçı 3-1 kazanarak Hajduk Split'in rakibi oldu.
ASLAN MAÇA HIZLI BAŞLADI
Süper Lig'in ilk haftasında etkili bir performans sergileyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki Neftçi Bakü maçında da üstün bir oyun sergiledi.
Maça iyi başlayan Galatasaray, 19. dakikada Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıdaki etkili futbolunu sürdüren Galatasaray, girdiği pozisyonlardan başka gol çıkartamadı.
İKİNCİ YARIDA DA CİM BOM
Ev sahibi Neftçi Bakü, mücadelenin ikinci yarısına golle başlayan taraf oldu. 46. dakikada sahneye çıkan Mamadou Pape Mbodj, skoru eşitledi. 1-1
Yediği golün etkisini çabuk atlatan Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray, Christian Luyindama 48. dakikada bir kez daha öne geçti.
Rakibine skor eşitliği fırsatını sadece 2 dakika tanıyan Galatasaray, maçın kalan kısmının kontrolünü de elinde tutmayı başardı. Azerbaycan deplasmanında başarılı bir grafik çizen sarı kırmızılılar, Mbaye Diagne ile 63. dakikada bir gol daha buldu. 3-1
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında Neftçi Bakü'yü 3-1 yenen Galatasaray bir üst tura yükselmeyi başardı.
İŞTE GALATASARAY'IN RAKİBİ
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Ön Eleme aşamasında Neftçi Bakü'yü geçerek Hajduk Split'in rakibi oldu.
NEFTÇİ BAKÜ GALATASARAY MAÇININ ÖZET ANLATIMI
9. dakikada Babel'in pasında defansın arkasına sarkan Ömer'in topla berabere ceza sahası içine girip sol taraftan yaptığı vuruşta kaleci Mammadov meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15. dakikada Babel'in kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Mammadov, kornere çeldi.
19. dakikada Linnes'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
37. dakikada Ibara'nın ceza sahası dışından uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
43. dakikada Lawal'ın sol taraftan cezası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
46. dakikada Makhmudov'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mbodj'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
48. dakikada Ömer'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mammadov'dan döndü. Topu önünde bulan Taylan'ın pasında altıpasta Luyindama'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
57. dakikada Emre'nin sağ taraftan ceza sahası içine girip, topu çektikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Mammadov meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
63. dakikada kaleci Mammadov'un pasında ceza sahası içinde rakibinden önce araya giren Emre'nin içeriye çevirdiği topu Diagne düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-3
Maçta başka gol olmadı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ederek tur atladı. Sarı-kırmızılılar 3. Ön Eleme Turu'nda Hırvat ekibi Hajduk Split ile mücadele edecek.
Galatasaray: Fatih, Saracchi, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Ömer Bayram, Babel, Emre Kılınç, Diagne
Neftçi Bakü: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal
SARI KIRMIZILILARDA 9 İSİM KADRODA YER ALMADI
Galatasaray'ın 20 kişilik kadrosunda yeni transferlerden Oghenekaro Etebo'nun yanı sıra Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol ile UEFA'ya bildirilen listede olmayan Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Valentine Ozornwafor yer almadı..