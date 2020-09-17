Neftçi Bakü 1-3 Galatasaray MAÇ SONUCU | UEFA'daki yeni rakip belli oldu

İKİNCİ YARIDA DA CİM BOM

Ev sahibi Neftçi Bakü, mücadelenin ikinci yarısına golle başlayan taraf oldu. 46. dakikada sahneye çıkan Mamadou Pape Mbodj, skoru eşitledi. 1-1

Yediği golün etkisini çabuk atlatan Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray, Christian Luyindama 48. dakikada bir kez daha öne geçti.

Rakibine skor eşitliği fırsatını sadece 2 dakika tanıyan Galatasaray, maçın kalan kısmının kontrolünü de elinde tutmayı başardı. Azerbaycan deplasmanında başarılı bir grafik çizen sarı kırmızılılar, Mbaye Diagne ile 63. dakikada bir gol daha buldu. 3-1



