Trabzon’da inşaat işçileri defile yaptı! Sosyal medyada 2 günde 5 milyon izlendi

"ÜNLÜ İSİMLERDEN TEKLİF ALDIK"

Çekilen videoyu sosyal medya hesabına yükleyen Müjdat Uğur da, 2 günde 5 milyon izlenen video sonrası ünlü isimlerden teklifler aldıklarını kaydederek, "Daha öncede böyle videolar yapıyorduk. Bu videonun bu kadar izleneceğini tahmin etmiyorduk. Çok güzel oldu. Beğeniler geldi. Demek ki iyi bir şey yapmışız ki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sıkıntılı süreçte böyle bir şey yaparak insanları sevindirdiysek ne mutlu bizlere. Demek ki iyi yoldayız. Video bir anda patladı. Bu kadar ses getirir diye düşünmedik. 2. gün itibariyle izlenme videoyu yüklediğim sosyal medya platformunda 5 milyon oldu. Bunun dışında oradan indirilip başka yerlerde de paylaşanlar oluyor. Milyonlarca takipçisi olan ünlülerde videoyu paylaştılar. Ülkemizde tanınan bazı kişilerden teklifler bile aldık. Beraber bir çalışma yapabiliriz gibi teklifler geliyor. İnşallah bu tür videoların devamını gelecektir. Bu tür şeylerle bizde mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.