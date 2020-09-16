İngiliz araştırma gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

'HMS Enterprise' adlı araştırma gemisi saat 07.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin boğaz geçişine Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

KARADENİZ'E AÇILDI

HMS Enterprise'ın geçtiğimiz hafta Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Birleşik Krallık tarafından ortaklaşa düzenlenen arama kurtarma tatbikatına katıldığı belirtildi. Tatbikatin tamamlanmasının ardından Limasol Limanı'ndan ayrılan geminin bir sonraki hedefi ise Karadeniz oldu. Beyrut'taki patlamanın ardından HMS Enterprise gemisinin, Birleşik Krallık tarafından Lübnan'a da yardım amacıyla gönderildiği öğrenildi.