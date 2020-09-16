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İstanbul’da korkunç kaza! Minibüs sürücüsü direksiyon başında fenalaştı

Silivri'de minibüs sürücüsü direksiyon başında fenalaştı, faciadan dönüldü. anları kameraya yansıdı. Minibüs sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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İstanbul’da korkunç kaza! Minibüs sürücüsü direksiyon başında fenalaştı

Silivri'de meydana gelen kazada, bir servis minibüsünün sürücüsü direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan minibüs park halindeki araçlara çarparak durabildi.

İstanbul’da korkunç kaza! Minibüs sürücüsü direksiyon başında fenalaştı İSTANBUL'DA KORKUNÇ KAZA! MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI

Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken anları kameraya yansıdı. Kaza, dün sabah 07.00 saatlerinde Silivri Vakkas Köprüsü mevki'inde meydana geldi.

MADDİ HASARLA ATLATILDI

İddialara göre, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu kontrolden çıkan servis minibüsü park halindeki araçlara çarparak durabildi. İlçenin en yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu bölgede yaşanan kaza büyük çaplı maddi hasarla atlatıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan, direksiyon başında fenalaşan minibüs sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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