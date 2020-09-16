İstanbul’da korkunç kaza! Minibüs sürücüsü direksiyon başında fenalaştı

KAMERAYA YANSIDI

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan, direksiyon başında fenalaşan minibüs sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.