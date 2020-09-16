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Trabzon’da inşaat işçileri defile yaptı! Sosyal medyada 2 günde 5 milyon izlendi
Araklı ilçesindeki Hükümet Konağı’nın inşaatında çalışan işçiler strafordan yaptıkları podyumda defile düzenledi. Ellerine aldıkları mala, keser ve çimento mikseri ile ünlü mankenlere taş çıkartacak bir video çeken ve bunu sosyal medyada paylaşan inşaat işçilerinin görüntüleri 2 günde 5 milyon izlendi.