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Trabzon’da inşaat işçileri defile yaptı! Sosyal medyada 2 günde 5 milyon izlendi

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Giriş: 16.09.2020 09:12
Güncelleme:16.09.2020 09:40
Araklı ilçesindeki Hükümet Konağı’nın inşaatında çalışan işçiler strafordan yaptıkları podyumda defile düzenledi. Ellerine aldıkları mala, keser ve çimento mikseri ile ünlü mankenlere taş çıkartacak bir video çeken ve bunu sosyal medyada paylaşan inşaat işçilerinin görüntüleri 2 günde 5 milyon izlendi.
İnşaat işçileri defile yaptı! 2 günde 5 milyon izlendi
İnşaat işçileri defile yaptı! 2 günde 5 milyon izlendi
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