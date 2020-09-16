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43 ilin geçiş noktasında sıkı denetim! Otobüsler tek tek durduruluyor

Ulaşımda tam 43 ilin geçiş güzergahında olan 'de yer alan kilit noktalarda otobüslerle şehirler arası seyahat eden kişilerin " kodları" tek tek kontrol ediliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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43 ilin geçiş noktasında sıkı denetim! Otobüsler tek tek durduruluyor

İçişleri Bakanlığı tarafından şehirler arası otobüs seyahatleri için () kodu uygulaması hayata konuldu. Ülke genelinde Covid-19 vakaları ve ölüm sayıları git gide artarken, önlemler de alınmaya devam ediyor. Bu çerçevede Valiliği, kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için kent genelinde alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesini sağlıyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta bulunan Bölge Trafik Kontrol Noktasında görevli polisler, şehirler arası seyahat eden yolcuların HES kodu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik numarasından sorgulanıyor. Ayrıca araçlarda yapılan hijyen denetimi yapan ekipler, yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da kontrol ediyor.

HES KODU NASIL ALINIR?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

İkinci bir yol olarak ise, devreye giriyor. Vatandaşlar, "HES" yazıp boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini gün sayısı olarak yazmaları ve 2023'e kısa mesaj atmaları halinde HES Kodları telefonlarına kısa mesaj olarak iletilecek.

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