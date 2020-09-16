Sosyal medyayı ayağa kaldıran ırkçı ve cinsiyetçi videoya suç duyurusu
Sosyal medyada dolaşıma giren ve içeriğinde bir kadının ırkçı saldırıları kast edip övdüğü videoya tepki yağdı. Bir vatandaş sessiz kalmayıp kimliği tespit edilemeyen genç kadından şikayetçi oldu. Sabah’tan Deniz Yusufoğlu’nun haberinin detayları…
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Batman'da uzman çavuş Musa Orhan tarafından uğradığı cinsel saldırı sonrası intihar eden İpek Er'i, Sakarya ve Kocaeli'ndeki ırkçı saldırıları kast ederek suçu öven kişinin söyledikleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Kişinin müzik eşliğinde dans ederek sarf ettiği, "Çavuşumuz k.ydu, Sakarya k.ydu, Afyon k.ydu" şeklindeki ırkçı ve cinsiyetçi söylemlere birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Genç kadın, haklı olduğunu düşünerek savunma yaptığı bir video paylaştı.
VATANDAŞ SESSİZ KALMADI
Tepkiler çığ gibi büyürken K.T. isimli bir vatandaş, 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmektedir. Irkçı bir paylaşım yapmıştır' diyerek video görüntüsündeki genç kadın hakkında savcılığa şikâyette bulundu. (Deniz Yusufoğlu/Sabah)