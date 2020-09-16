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Sosyal medyayı ayağa kaldıran ırkçı ve cinsiyetçi videoya suç duyurusu

Sosyal medyada dolaşıma giren ve içeriğinde bir kadının kast edip övdüğü videoya tepki yağdı. Bir vatandaş sessiz kalmayıp kimliği tespit edilemeyen genç kadından şikayetçi oldu. Sabah’tan ’nun haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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Sosyal medyayı ayağa kaldıran ırkçı ve cinsiyetçi videoya suç duyurusu

'da uzman çavuş Musa Orhan tarafından uğradığı cinsel saldırı sonrası intihar eden İpek Er'i, ve 'ndeki kast ederek suçu öven kişinin söyledikleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Kişinin müzik eşliğinde dans ederek sarf ettiği, "Çavuşumuz k.ydu, Sakarya k.ydu, Afyon k.ydu" şeklindeki ırkçı ve cinsiyetçi söylemlere birçok kullanıcısı tepki gösterdi. Genç kadın, haklı olduğunu düşünerek savunma yaptığı bir video paylaştı.

VATANDAŞ SESSİZ KALMADI

Tepkiler çığ gibi büyürken K.T. isimli bir vatandaş, 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmektedir. Irkçı bir paylaşım yapmıştır' diyerek video görüntüsündeki genç kadın hakkında savcılığa şikâyette bulundu. (Deniz Yusufoğlu/Sabah)

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