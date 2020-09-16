Sosyal medyayı ayağa kaldıran ırkçı ve cinsiyetçi videoya suç duyurusu

Kişinin müzik eşliğinde dans ederek sarf ettiği, "Çavuşumuz k.ydu, Sakarya k.ydu, Afyon k.ydu" şeklindeki ırkçı ve cinsiyetçi söylemlere birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Genç kadın, haklı olduğunu düşünerek savunma yaptığı bir video paylaştı.