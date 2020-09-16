Koronavirüs aşısında tarihi gün! Türkiye’de ilk deneme yapıldı

Covid-19'u durdurmak için tüm ülkeler seferber olmuş durumda. Bilim insanları farklı laboratuvarlarda aynı amaç uğruna ter döküyor. Birçok aşı üzerinde çalışılıyor. Türkiye de, aşı çalışmalarına hem kendi araştırmaları ile hem de gönüllülük esası ile destek oluyor.