Otel odasında kabusu yaşadı! Gece yarısı uyandığında...

'NASIL ODAYA GİREBİLDİ'

Birkaç dakika sonra kendime gelebildim ve tepki vermeye başladım. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın. Odaya kartla giriliyor, nasıl oluyor da kapıyı açıp odama girebiliyor? Korku dolu bir gece yaşarken, odama giren şahısta, gelen polis ekibi de yaşanılan olay normalmiş gibi davrandılar. Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağım."

Carmine Otel sahibi Gökhan Algül ise Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Maalesef böyle üzücü bir olay yaşanmış. Hem kızın kendisini, hem babasını arayıp özür diledim. Yaptığımız incelemede kaldığı oda başka bir kart tarafından açılmamış, kapıda zorlama yok.