Sağlık ocağında dehşet! Hemşireleri dövdü...

Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce acilen gerekli önlemlerin alınması ve yerel basına mutlaka açıklama yapılması elzemdir. Sadece iş için varsayılan ama ne korumak için ne de haklarının ödenmesi için tek bir adım atılmayan sağlık çalışanlarının yok sayılmasından vazgeçilmelidir. Aile Sağlığı Merkezinde çalışan hekiminden, ebe, hemşire ve hizmetlisine kadar arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz."