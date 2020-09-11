Manisa'da dünyaca ünlü üzüm için tüfekli nöbet

Rekolte geçen seneye göre biraz daha düşük olmasına rağmen fiyatlardan dolayı bu sezondan umutluyuz diye bilirim. Üzüm kesme bittikten sonra üzümler kuruduğu zaman saat 18.00'den 01.00'e kadar üzüm kaldırmaya devam ediyoruz. Ondan Sonrada üzümle alakalı bazı hırsızlık olayları olduğu için saat 01.00'den sonra da nöbet tutmaya devam ediyoruz. Mecburen önlem alıyoruz. Çünkü bir sene boyunca emek verdiğimiz bir mahsulü kayıp olmasını istemiyoruz. O yüzden son dakikaya kadar başında durmak zorundayız" diye konuştu.