Kırıkkale'de otel odasında tacize uğrayan Kardelen Kamişli: O günden sonra gece sürekli uyanıyorum

"BU, KONUT DOKUNULMAZLIĞI İHLALİ DEĞİL"

Kardelen Kamişli, nöbetçi savcının olayı 'konut dokunulmazlığının ihlali' olarak nitelendirdiğine dikkat çekerek, "Bu sadece bir konut dokunulmazlığı ihlali değil. Burada benim hayatım söz konusuydu. Daha kötü şeyler de olabilirdi. Şahıs 1.80 promil alkollüymüş. Alkol ceza değerlendirmesinde bir indirim sebebi sayılmamalı. Türkiye'de her gün birden çok kadın öldürülüyor. Bunların önüne geçmek için emsal, caydırıcı bir karar olması lazım. Kadınlar olarak sokakta rahat yürümek istiyoruz. 'Arkamızdan bizi biri takip ediyor mu' diye tedirgin olmak istemiyoruz" diye konuştu.