Bursa’da kuyumcudan altın çalan 2 kişi, kovalamacayla yakalandı

Kuyumcuya giren iki şüpheli, altın alacaklarını söyledi. İş yeri sahibi İlhan Gür, tezgaha altınları çıkarırken, bir anlık dalgınlığından yararlanan 2 şüpheli de tezgahtaki 8 bin TL değerindeki altınları alıp, koşarak kuyumcudan kaçtı.

PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Durumu fark eden Gür de kaçan şüphelileri kovalamaya başladı. Yenice Mahallesi'ndeki Tellal İsmail Sokak'a kadar kaçan 2 şüpheli burada bir apartmana girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak durumun polis ekiplerine de haber verilmesi üzerine şüpheliler, kısa sürede saklandıkları yerde yakalandı.

"POLİS GELİP YAKALADI"

Şüphelilerin yapılan kimlik tespitlerinde Mustafa Ç. (24) ve Fatih Y. (20) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mustafa Ç. ve Fatih Y., kuyumcu İlhan Gür'den şikayetçi olmamasını istedi. Çalınan altınların teslim edildiği Gür, şikayetçi oldu.

Olayı anlatan İlhan Gür, "Altını çalarken gördüm, kaçtılar. Ben de peşlerine düştüm. Bir apartmana saklandılar ve polis gelip yakaladı. Teşekkür ediyorum" dedi.