Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü 'aşı kadar etkili' dedi sosyal medyadan paylaştı

"Maske kullanmak, Covid 19'a kaşı aşı işlevi görebilir. Maske kullanan kişiler, daha düşük viral yüke maruz kalarak, asemptomatik olarak hastalığı geçirip, bağışıklık kazanabilir. Bunu destekleyen gözlemler var. Maske ağır hastalığı ve ölümü azaltıyor". ifadelerini kullanarak maske kullanımının önemine bir kez daha dikkati çekti.

"Maske kullanmak, Covid 19'a kaşı aşı işlevi görebilir. Maske kullanan kişiler, daha düşük viral yüke maruz kalarak, asemptomatik olarak hastalığı geçirip, bağışıklık kazanabilir. Bunu destekleyen gözlemler var. Maske ağır hastalığı ve ölümü azaltıyor". pic.twitter.com/9v4ja5rTOM — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) September 11, 2020