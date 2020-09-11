Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü 'aşı kadar etkili' dedi sosyal medyadan paylaştı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, sosyal medya hesabında koronavirüsten aşı kadar etkili olan maske kullanımıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.
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Bilim Kurulıu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajında;
"Maske kullanmak, Covid 19'a kaşı aşı işlevi görebilir. Maske kullanan kişiler, daha düşük viral yüke maruz kalarak, asemptomatik olarak hastalığı geçirip, bağışıklık kazanabilir. Bunu destekleyen gözlemler var. Maske ağır hastalığı ve ölümü azaltıyor". ifadelerini kullanarak maske kullanımının önemine bir kez daha dikkati çekti.
"Maske kullanmak, Covid 19'a kaşı aşı işlevi görebilir. Maske kullanan kişiler, daha düşük viral yüke maruz kalarak, asemptomatik olarak hastalığı geçirip, bağışıklık kazanabilir. Bunu destekleyen gözlemler var. Maske ağır hastalığı ve ölümü azaltıyor". pic.twitter.com/9v4ja5rTOM— Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) September 11, 2020