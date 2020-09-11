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Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü 'aşı kadar etkili' dedi sosyal medyadan paylaştı

... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Üyesi , sosyal medya hesabında koronavirüsten aşı kadar etkili olan maske kullanımıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2020
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Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü 'aşı kadar etkili' dedi sosyal medyadan paylaştı

Bilim Kurulıu Üyesi Prof. Dr. sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajında;

"Maske kullanmak, Covid 19'a kaşı aşı işlevi görebilir. Maske kullanan kişiler, daha düşük viral yüke maruz kalarak, asemptomatik olarak hastalığı geçirip, bağışıklık kazanabilir. Bunu destekleyen gözlemler var. Maske ağır hastalığı ve ölümü azaltıyor". ifadelerini kullanarak maske kullanımının önemine bir kez daha dikkati çekti.

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