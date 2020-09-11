İstanbul’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 yaşındaki genç can verdi

"OĞLUMU TEKMELEYENLER HALA DIŞARIDA"

Oğlunun cinayetinin ardından 1 kişinin tutuklandığını ancak oğlunu tekmeleyerek yere yatıran kişilerin ise serbest kaldığını ifade eden acılı baba Ramazan Çerman, "Çete halinde bunlar. Biz sorduk soruşturduk bunlar daha önceden çete halinde toplandılar. Biz şu anda adalet bekliyoruz. Bir kişi tutuklu, rahmetliyi yere yatırıp tekmeleyenler ölüme sebebiyet verenler şu anda dışarıda. Çocuğun hiçbir suçu yok diğer arkadaşı da yaralandı. O da bana, 'biz oraya gittiğimizde toplanmışlardı biz daha ağzımızı açmadan bıçakladılar' dedi. Çocuklar bıçaklandığını bile o anda fark etmemişler. Konuşmak bahanesiyle çağırmışlar. Kız meselesiymiş ama çocuğumun hiçbir suçu yok. Şimdi biz de devletten adalet bekliyoruz. Geri kalan suçluların yakalanmasını bekliyoruz. Bu taşınabilir bir yük değil" dedi.