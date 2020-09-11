İstanbul’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 yaşındaki genç can verdi
Beylikdüzü'nde geçtiğimiz ay akşam saatlerinde Gürpınar Mahallesi'nde "kız arkadaşıma baktın" meselesi yüzünden çıkan tartışma 19 yaşındaki gencin ölümüyle bitti. Gencin yaralı halde kaçıp yere yığıldığı anlar kameralara yansırken, acılı aile oğullarının ölümüne sebebiyet veren şahısların hala dışarıda olmasına isyan etti.
Berat Çerman (19), arkadaşı Faruk U. ile birlikte daha önceden "kız arkadaşıma baktın" meselesi yüzünden tartıştıkları Adem P. (17) ve yanındaki kişilerle konuşmak için evinin hemen arkasındaki parka gitti.
Konuşma sırasında olay yerine söz konusu kızlar da geldi. Adem P. önce Çerman'ın arkadaşı Faruk U.'yu daha sonra ise Çerman'ı bıçakladı.
İddiaya göre, Çerman kaçmaya çalışırken olay sırasında orada olduğu söylenilen kişiler tarafından darp edildi. Çerman yaralı halde kaçtığı bir market önünde yere yığıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Çermen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
"OĞLUMU TEKMELEYENLER HALA DIŞARIDA"
Oğlunun cinayetinin ardından 1 kişinin tutuklandığını ancak oğlunu tekmeleyerek yere yatıran kişilerin ise serbest kaldığını ifade eden acılı baba Ramazan Çerman, "Çete halinde bunlar. Biz sorduk soruşturduk bunlar daha önceden çete halinde toplandılar. Biz şu anda adalet bekliyoruz. Bir kişi tutuklu, rahmetliyi yere yatırıp tekmeleyenler ölüme sebebiyet verenler şu anda dışarıda. Çocuğun hiçbir suçu yok diğer arkadaşı da yaralandı. O da bana, 'biz oraya gittiğimizde toplanmışlardı biz daha ağzımızı açmadan bıçakladılar' dedi. Çocuklar bıçaklandığını bile o anda fark etmemişler. Konuşmak bahanesiyle çağırmışlar. Kız meselesiymiş ama çocuğumun hiçbir suçu yok. Şimdi biz de devletten adalet bekliyoruz. Geri kalan suçluların yakalanmasını bekliyoruz. Bu taşınabilir bir yük değil" dedi.
YERE YIĞILDIĞI ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA
Bıçaklandıktan sonra parktan birkaç metre ilerideki bir markete yardım için sığınan ve bayılarak yere düşen Berat'ın o anları da güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, Berat'ın marketin kapısına gelişi yere düşmesi ve vatandaşların yardım etmesinden sonra 112 ekibi tarafından Berat'ın hastaneye kaldırılması yer alıyor.