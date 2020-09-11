Son dakika: Sivas'tan güzel haber: 65 yaşındaki çift koronavirüsü yenerek taburcu oldu

Kent merkezinde yaşayan Ayşe ve Mahmut Seçkiner çifti öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne (ÇAGEM) başvurdu. Çiftin yapılan koronaivrüs testleri pozitif çıktı. 10 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan Seçkiner çifti sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu. Seçkiner çifti, tedavilerinde kendileriyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.