Valize konulmuş cesedi bulunan Zeynep Söğüt’ün annesi: Bu haberi beklemiyordum

"SAVAŞ'LA BİRLİKTE OLUNCA AİLEDEN UZAKLAŞTI"

Katil zanlılarından olan Savaş Sanatman ile birlikte yaşamaya başladıktan sonra kızı Zeynep Söğüt'ün aileden uzaklaştığına dikkat çeken Ballı, şunları söyledi:

"Savaş ile birlikte olmaya başladıktan sonra hepimizden uzaklaştı. Aileden uzaklaştı. Kızım benim telefonlarımı çok açmazdı. Demek ki Savaş'ın elindeymiş telefonlar. Arada bir sesini duyururdu, 'tamam anne işim var' derdi. Demek ki Savaş açtırmıyordu, ben arayınca telefonları kendi kapatıyordu."

"TELEVİZYONA BAĞLANIP, SUÇU BAŞKALARINA ATIYORDU'

2019'da kızını bulmak için televizyon programına çıktığında Savaş Sanatman'ın telefonla bağlanarak konuları hep saptırdığını vurgulayan Ballı, şöyle konuştu:

"Suçu başkalarının üzerine atıyordu. 'Annesi, babası, kardeşi biliyor' diyordu. Savaş'ın bildiğini biliyorduk biz ama elimizden bir şey gelmiyordu. Ben baştan beri Savaş'tan şüpheleniyordum. Kimin yanında gidebilir? Zeynep, Savaş'ın sağ koluydu. Hiç yanından ayrılmıyordu ki. Telefon açtığımızda bile taksideyken 'Zeynep yok, telefonunu burada unutmuş' diyordu. Yalan söylüyordu. Savaş bırakmazdı ki Zeynep'i, bırakacak biri değildi. 'Ben öldürmedim, eski kocasına gitti, babasına gitti. Benim hiçbir ilgim, bilgim yok' diyordu. Zaten 3'ü kurmuş öldürmüştür."