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İstanbul’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 yaşındaki genç can verdi
Beylikdüzü'nde geçtiğimiz ay akşam saatlerinde Gürpınar Mahallesi'nde "kız arkadaşıma baktın" meselesi yüzünden çıkan tartışma 19 yaşındaki gencin ölümüyle bitti. Gencin yaralı halde kaçıp yere yığıldığı anlar kameralara yansırken, acılı aile oğullarının ölümüne sebebiyet veren şahısların hala dışarıda olmasına isyan etti.