Müge Anlı bir kaybı daha buldu! 6 aydır haber alınamayan Sinem Esma Bilgin…
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir kayıp daha bulundu. İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan Sinem Esma Bilgin 6 ay önce ekmek almak için evden çıkmış ancak bir daha geri dönmemişti. Sinem Esma'nın ailesi yanında kimliği ve telefonu olmayan kızlarının Ağrı Doğubeyazıt'ta yaşayan 22 yaşındaki Mikail Akkuş tarafından kaçırıldığını söyledi. Kızlarını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen aile, bugünkü canlı yayında sevindirici haberi aldı.
İstanbul Fatih'te yaşayan %20 zihinsel engelli 17 yaşındaki Sinem Esma Bilgin, 16 Mart'ta evinden ekmek almaya gidiyorum diyerek çıkmıştı. Evden ayrıldığında yanında ne kimliği ne de telefonu vardı.
8 Eylül Salı günü canlı yayına gelen aile kızlarının Ağrı Doğubeyazıt'ta olduğunu, internetten tanıştığı Mikail Akkuş (22) isimli şahıs tarafından kaçırıldığını söyledi. Sinem'in annesi Fatma Bilgin, Mikail'in ailesine ulaştık "kızımızı geri gönderin dedik, bize evlendirelim bu işi tatlıya bağlayalım dediler. Biz kabul etmeyince aşiretiz bizden kızınızı alamazsınız diyerek tehdit ettiler. Kızım birkaç defa beni arayıp 'beni kurtar burada bana şiddet uyguluyorlar, engelli diye dalga geçiyorlar muska yapıyorlar. Polisi aradığımda beni komşularının evine saklıyorlar' dedi. Kızımı kurtarın" diyerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
SİNEM ESMA CANLI YAYINA BAĞLANDI- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Dün akşam yaşanan bir gelişmeyle 17 Yaşındaki Sinem bulundu. 3G bağlantıyla Ağrı'dan canlı yayına katılan Sinem kendi isteğiyle geldiğini söyledi. Mikail ise ben Sinem'i 18 yaşında sanıyordum, tanıştığımızda öyle söylüyordu. Gerçeği öğrenince karakola götürüp teslim ettim. Ama o kalmadı. Beni arayıp burada bırakma beni diyordu. Ben de Sinem'i ailesine teslim etmek istiyorum, hapishaneye gitmek istemiyorum dedi. Canlı yayında yaşanan gelişmelerden sonra emniyet yetkilileri Sinem'i Ağrı'da kaldıkları evden alarak İstanbul'a ailesine teslim etmek üzere yola çıkardılar.