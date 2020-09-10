Müge Anlı bir kaybı daha buldu! 6 aydır haber alınamayan Sinem Esma Bilgin…

8 Eylül Salı günü canlı yayına gelen aile kızlarının Ağrı Doğubeyazıt'ta olduğunu, internetten tanıştığı Mikail Akkuş (22) isimli şahıs tarafından kaçırıldığını söyledi. Sinem'in annesi Fatma Bilgin, Mikail'in ailesine ulaştık "kızımızı geri gönderin dedik, bize evlendirelim bu işi tatlıya bağlayalım dediler. Biz kabul etmeyince aşiretiz bizden kızınızı alamazsınız diyerek tehdit ettiler. Kızım birkaç defa beni arayıp 'beni kurtar burada bana şiddet uyguluyorlar, engelli diye dalga geçiyorlar muska yapıyorlar. Polisi aradığımda beni komşularının evine saklıyorlar' dedi. Kızımı kurtarın" diyerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.