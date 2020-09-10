Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir kayıp daha bulundu. İstanbul’da ailesiyle birlikte yaşayan Sinem Esma Bilgin 6 ay önce ekmek almak için evden çıkmış ancak bir daha geri dönmemişti. Sinem Esma’nın ailesi yanında kimliği ve telefonu olmayan kızlarının Ağrı Doğubeyazıt’ta yaşayan 22 yaşındaki Mikail Akkuş tarafından kaçırıldığını söyledi. Canlı yayında yaşanan gelişmelerden sonra emniyet yetkilileri Sinem’i Ağrı’da kaldıkları evden alarak İstanbul’a ailesine teslim etmek üzere yola çıkardılar.