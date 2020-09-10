6 aydır kayıp olan Sinem Esma canlı yayında!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir kayıp daha bulundu. İstanbul’da ailesiyle birlikte yaşayan Sinem Esma Bilgin 6 ay önce ekmek almak için evden çıkmış ancak bir daha geri dönmemişti. Sinem Esma’nın ailesi yanında kimliği ve telefonu olmayan kızlarının Ağrı Doğubeyazıt’ta yaşayan 22 yaşındaki Mikail Akkuş tarafından kaçırıldığını söyledi. Dün akşam yaşanan bir gelişmeyle 17 Yaşındaki Sinem bulundu. 3G bağlantıyla Ağrı’dan canlı yayına katılan Sinem kendi isteğiyle geldiğini söyledi. Müge Anlı tarafından ikna edilen Sinem Esma, ailesini yanına dönmek için yola çıktı.