Ankara’da şoke olay! Şikayetini geri çekmeyen sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı!

Sabah saatlerinde Kader T.'nin yaşadığı eve gelen eski sevgilisi Selman T., kendisi hakkında şikayetçi olan Kader T. ile şikayetini geri çekmesi için tartışmaya başladı. Bu isteği geri çevrilen Selman T., Kader T.'yi darp edip evdeki eşyaları kırıp döktü.

Öfkeli adam, hızını alamayarak kadının 6 yaşındaki Pekinez cinsi köpeğini yaklaşık 35 metre yükseklikteki 5. katta bulunan evin balkonundan aşağıya atarak ölümüne sebep oldu. O anlar binanın güvenlik kameralarına an be an yansıdı.