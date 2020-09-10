Ankara’da şoke olay! Şikayetini geri çekmeyen sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı!

"YA SENİ ÖLDÜRÜRÜM YA DA SEVDİKLERİNE ZARAR VERİRİM"

Köpeği ölen Kader T., "Ayın 2'sinde beni darp ettiği için Selman T. hakkında şikayetçi olmuştum. Dün sabah saatlerinde evime geldi. 'Şikayetini geri alacak mısın?' dedi. Bende olumsuz yanıt verince saat 11.00 sıralarında beni darp etti ve evi dağıttı. Daha sonra köpeğime tekme attığını gördüm. Bana, 'Ya şikayetini geri alırsın ya seni öldürürüm ya da sevdiklerine zarar veririm' dedi. Ben şok içerisindeyken köpeğimi aldığını ve balkondan attığını gördüm" dedi.