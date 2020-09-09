İstanbul Bostancı'da İETT otobüsü alev alev yandı!
Son dakika haberi... İstanbul Bostancı'da İETT otobüsü bir anda alev aldı. Seyir halindeki İETT otobüsünden Bostancı'da, alevler yükselmeye başladı. Şoför kapıları açarak yolcuları tahliye ederken alevler otobüsün arka bölümünü sardı. İşte detaylar...
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Seyir halindeki İETT otobüsünden Bostancı'da, bir anda alevler yükselmeye başladı. Şoför kapıları açarak yolcuları tahliye ederken alevler otobüsün arka bölümünü sardı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.