09 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Bostancı'da İETT otobüsü alev alev yandı!

İstanbul Bostancı'da İETT otobüsü alev alev yandı!

Son dakika haberi... 'da otobüsü bir anda alev aldı. Seyir halindeki İETT otobüsünden 'da, alevler yükselmeye başladı. Şoför kapıları açarak yolcuları tahliye ederken alevler otobüsün arka bölümünü sardı. İşte detaylar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
ABONE OL
İstanbul Bostancı'da İETT otobüsü alev alev yandı!

Seyir halindeki İETT otobüsünden Bostancı'da, bir anda alevler yükselmeye başladı. Şoför kapıları açarak yolcuları tahliye ederken alevler otobüsün arka bölümünü sardı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Son dakika: İETT otobüsü alev alev yandı! SON DAKİKA: İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI!

Son dakika: Bursada ormanlık alanda yangın çıktı SON DAKİKA: BURSA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA