09 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı

Son dakika: Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı

Son dakika haberine göre ’nın Kestel ilçesi Gölbaşı mevkinde ormanlık alanda çıktı. İitfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor. Dumanlar kentin birçok yerinden görülüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı

Bursa - Ankara yolundaki Gölbaşı mevkiinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekipleri, çalışma başlattı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Bursa- Ankara yolundaki Gölbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin yayıldığı görülürken, bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalara başladı.

Son dakika: Bursada çöplük alanda yangın çıktı! SON DAKİKA: BURSA'DA ÇÖPLÜK ALANDA YANGIN ÇIKTI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA