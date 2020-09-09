Son dakika: Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika haberine göre Bursa’nın Kestel ilçesi Gölbaşı mevkinde ormanlık alanda yangın çıktı. İitfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor. Dumanlar kentin birçok yerinden görülüyor.
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ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Bursa - Ankara yolundaki Gölbaşı mevkiinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekipleri, çalışma başlattı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Bursa- Ankara yolundaki Gölbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin yayıldığı görülürken, bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalara başladı.