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Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza! Çalışanın bacağını ezdi

Şişli'de bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan sürücü, harekete geçtiği esnada yere eğilen çalışanın bacağını ezdi. Görünmez kameralara yansırken, hafif yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2020
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Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza! Çalışanın bacağını ezdi

Kaza, geçtiğimiz 2 Temmuz Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan tipi araçla istasyona gelen sürücü yakıt almaya başladı.

Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza! Çalışanın bacağını ezdi

Yakıtını alan sürücü aracına bindikten sonra istasyondan ayrılmak için harekete geçti. O esnada yere eğilerek pompa sistemiyle uğraşan çalışan Serhat A, yere uzandı.

Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza! Çalışanın bacağını ezdi

ARAÇLA BACAĞININ ÜZERİNDEN GEÇTİ
Çalışanı göremeyen sürücü ise, aracıyla bacağından üzerinden geçti. Çalışanın bağırması üzerine kaza yaptığını anlayan sürücü aracı durdurarak indi. İstasyondaki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza! Çalışanın bacağını ezdi

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çalışanı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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