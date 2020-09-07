Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza! Çalışanın bacağını ezdi

ARAÇLA BACAĞININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Çalışanı göremeyen sürücü ise, aracıyla bacağından üzerinden geçti. Çalışanın bağırması üzerine kaza yaptığını anlayan sürücü aracı durdurarak indi. İstasyondaki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.