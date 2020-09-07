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Bursa’da öldüren özçekim! 35 metrelik kayalıklardan düşerek can verdi

'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda öz çekim yapmak isteyen 17 yaşındaki 35 metrelik kayalıklardan düşerek feci şekilde can verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
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Bursa’da öldüren özçekim! 35 metrelik kayalıklardan düşerek can verdi

Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte köydeki yakınlarına ziyarete gelen arkadaşı Hakkı Okumuş ile birlikte Hacıahmet mahallesi Akkum mevkiinde bulunan kayalıklara çıkarak öz çekim yapmak istedi.

35 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Kayalıklara çıkan genç dengesini kaybederek 35 metre yükseklikten düştü.

Yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarının ardından kayalıklara çarparak darbe alan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

MORGA KALDIRILDI

Fotoğraf tutkusunun kurbanı olan Talha Sülün'ün cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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