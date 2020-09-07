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İstanbul’daki gece kulüpleri tıklım tıklım dolu! Koronavirüs tehdidi hiçe sayıldı

salgınında en çok vakanın görüldüğü 'da normalleşme kapsamında açılan gece kulüplerinde skandal görüntüler kaydedildi. Tedbirlerin hiçe sayıldığı tıklım tıklım dolu partilerde ne maske ne sosyal mesafe kuralına uyuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
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İstanbul’daki gece kulüpleri tıklım tıklım dolu! Koronavirüs tehdidi hiçe sayıldı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıylaeğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı.

İstanbul’daki gece kulüpleri tıklım tıklım dolu! Koronavirüs tehdidi hiçe sayıldı İSTANBUL’DAKİ GECE KULÜPLERİ TIKLIM TIKLIM DOLU! KORONAVİRÜS TEHDİDİ HİÇE SAYILDI

1 Haziran'da normalleşme adımları atılması sonrası bazı gece kulüpleri de faaliyet göstermeye başladı.

İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEYECEK KALABALIKTA EĞLENCE!

Beşiktaş Gayrettepe ve 'deki bazı gece kulübünde korkutan görüntüler kaydedildi. Salgına rağmen kulübe gelen kişiler, virüse umursamadan doyasıya eğlendi.

Ne maske takan ne de sosyal mesafe kuralına uyarak eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İğne atsan yere düşmeyecek partiler kameralara yansıdı.

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