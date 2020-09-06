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Bolu'da koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar 45.000 TL ceza ödediler

Son dakika haberi... 'da, polisin 3 adrese düzenlediği denetimde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen iskambil oynayan 15 kişiye 45 bin TL ceza kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2020
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Bolu'da koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar 45.000 TL ceza ödediler

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu denetimi yaptı. Denetim kapsamında kumar oynandığı tespit edilen 3 adres kontrol edildi.

İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan işhanındaki ofiste iskambil oynayan 6 kişiye 3'er bin TL ceza uygulandı.

Ekipler, ayrıca Büyük Camii Mahallesi'nde kahvede iskambil oynayan 6 kişiye ve kahve sahibine 3'er bin TL ceza kesti. Sümer Mahallesi'nde kahvede de denetim yapan ekipler, burada da iskambil oynayan kahve sahibi ve 1 müşteriye 3'er bin TL ceza uyguladı. Böylece 3 adresteki 15 kişiye toplam 45 bin TL ceza kesildi.

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