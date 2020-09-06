Son dakika: Koronavirüs testi pozitif çıkan Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan yeni açıklama
Son dakika haberleri... ATV ekranlarında yaptığı programlarla kamuoyunun yakından tanıdığı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve tedavi gördüğünü açıklayarak dua istemişti. Peki Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Doktoru Ersin Günay, Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı.
Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu." açıklamasında bulunarak sevenlerine müjdeli haberi verdi.
Ülkemizin yetiştirdiği en iyi ilahiyat profesörleri arasında yer alan Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti. Durumu kötüleşen Nihat Hoca, hastanede tedavi altına alınmıştı.
"NİHAT HATİPOĞLU HOCA SAĞLIĞINA KAVUŞTU"
Günlerdir sağlık durumu hakkında açıklama yapmayan Nihat Hatipoğlu'nun doktoru açıklama yaptı. Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hatipoğlu hoca sağlığına kavuştu" notuyla instagram'da bir fotoğrafı paylaştı.
Hatipoğlu daha önceki açıklamasında "Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle. Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur. Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın. Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık. Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı" diyerek hastalığını anlatmıştı.