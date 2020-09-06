Son dakika: Pazarda kurşunların hedefi oldu! Kocaeli'de maganda dehşeti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Cengiz'in sırtında yorgun mermi nedeni ile bir sıyrık oluştuğu belirlendi. Cengiz'in tedavisi olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ise pazarda çiçek satan Erol Çavuş isimli bir vatandaşa ait minibüsün camı ve farına da kurşunların isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.