06 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KPSS sınavı koronavirüs tedbirleri ile yapıldı

KPSS sınavı koronavirüs tedbirleri ile yapıldı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumuyla saat 10.15'te başladı. Son 3 yıldır olduğu gibi adaylar salonlara saat 10.00'a kadar alındı. Ancak bu kural bilinmesine rağmen yine geç kalan adaylar oldu.

Giriş Tarihi: 06.09.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 12:27
  • 1
  • 26
KPSS sınavı koronavirüs tedbirleri ile yapıldı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumuyla saat 10.15'te başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
KPSS sınavı koronavirüs tedbirleri ile yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan sınavın Genel Kültür-Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumunda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek.

  • 3
  • 26
KPSS sınavı koronavirüs tedbirleri ile yapıldı

SINAVLARDAKİ KORONAVİRÜS SALGINI ÖNLEMLERİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün verdiği bilgiye göre, sınavda koronavirüs salgınına karşı tedbirler alındı.

  • 4
  • 26
KPSS sınavı koronavirüs tedbirleri ile yapıldı

Buna göre, sınav öncesi binaların detaylı temizliği yapılarak dezenfekte edildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirdi.

  • 5
  • 26
KPSS sınavı koronavirüs tedbirleri ile yapıldı

Sınav görevlilerine maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de sınava girdi. Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edildi.