KPSS sınavı koronavirüs tedbirleri ile yapıldı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumuyla saat 10.15'te başladı. Son 3 yıldır olduğu gibi adaylar salonlara saat 10.00'a kadar alındı. Ancak bu kural bilinmesine rağmen yine geç kalan adaylar oldu.