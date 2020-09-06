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06 Eylül 2020, Pazar
ANA SAYFA KPSS sınavı koronavirüs tedbirleri ile yapıldı
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumuyla saat 10.15'te başladı. Son 3 yıldır olduğu gibi adaylar salonlara saat 10.00'a kadar alındı. Ancak bu kural bilinmesine rağmen yine geç kalan adaylar oldu.
Giriş Tarihi: 06.09.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 12:27
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumuyla saat 10.15'te başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan sınavın Genel Kültür-Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumunda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek.
SINAVLARDAKİ KORONAVİRÜS SALGINI ÖNLEMLERİ
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün verdiği bilgiye göre, sınavda koronavirüs salgınına karşı tedbirler alındı.
Buna göre, sınav öncesi binaların detaylı temizliği yapılarak dezenfekte edildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirdi.
Sınav görevlilerine maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de sınava girdi. Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edildi.