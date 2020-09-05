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CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin şehir hastanesi hazımsızlığı!

'nin dört bir yanına yapılan şehir hastaneleri, koronavirüs döneminde dünya ülkeleri tarafından örnek gösterilirken yandaşı Cumhuriyet gibi yayın organları projeleri hedef aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2020 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020
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CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin şehir hastanesi hazımsızlığı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' diye nitelendirdiği şehir hastaneleri büyük bir hızla Türkiye'nin birçok kentine yapıldı. Sayıları hızla artan şehir hastanelerinin önemi, koronavirüs salgınının Türkiye'de ortaya çıkmasıyla fazlasıyla anlaşıldı.

Amerika'dan ve Avrupa'dan gelen bazı yayın kuruluşları Türkiye'nin koronavirüse karşı elde ettiği başarıda şehir hastanelerinin önemine vurgu yaptı.

ŞEHİR HASTANELERİ GEREKSİZ GÖSTERİLDİ
Türkiye'deki ise durum oldukça farklı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "israf" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri muhalif medya tarafından da beğenilmiyor.

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, şehir hastaneleriyle ilgili yaptığı haberi "Doktora değil betona" diyerek rahatsızlığını ortaya koydu.

Gazetenin haberinin detaylarında şehir hastanelerinin yapımının gereksiz olduğu savunuldu.


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