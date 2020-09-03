GÜLSEK Mİ AĞLASAK MI?

Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu: Ben ne zaman Mine Hanım'ı izlesem gülsem mi ağlasam mı diye düşünüyorum. Çünkü bazen karikatürize edilmiş bir tiyatro gösterisinde sanki bir tipolojiyi canlandırıyormuş gibi. Aslında gülmek de uygun düşebilir. Ama ne yazık ki bu zihniyetin halen toplumun belli bir kısmında işte bu sol elitist anlayışın büyük bir bölümüne hakim olduğunu düşündüğümüz zaman biraz bu tebessümden üzüntüye de dönüşüyor. Bu üsttenci bu kibir bu elitist sol anlayışın tercihleri nedeniyle toplumu cahil olarak nitelendirme anlayışından bir gram ufak bir sapma yok.