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CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi yine algı peşinde! Çocuklara hafızlık eğitimi verilmesinden rahatsız oldu

yandaşı , hafızlık eğitimi alan çocukların peşine düştü, eğitimlerin verildiği alanın küçük olmasından şikayet edildi. Sahiller, caddeler, eğlence mekanları doluyken Cumhuriyet'in hafızlık eğitimi alan gençleri hedef alması, iki yüzlü tutumunu gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
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CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi yine algı peşinde! Çocuklara hafızlık eğitimi verilmesinden rahatsız oldu

Türkiye, koronavirüs döneminin ardından tüm dünyada olduğu gibi normalleşme sürecine girdi. Bu dönemde tatilciler sahillere akın etti, plajlar doldu taştı. Eğlence mekanlarında bile pandemi kuralları kapsamında partiler devam etti.

Yaşamın her noktasında büyük oranda normalleşmeye gidilirken CHP yanlısı Cumhuriyet gazetesi, hafızlık eğitimi alan çocukların peşine düştü.

YİNE ALGI PEŞİNDE
Gazetenin haberinde, koronavirüs tedbirlerine uyulmayarak çocuklara hafızlık eğitimi verildiği savunuldu. Cumhuriyet gazetesi, "30 metrekarede hafızlık eğitimi" manşetiyle haberini okuyucularına duyurdu.

Sahiller, caddeler, eğlence mekanları doluyken Cumhuriyet'in hafızlık eğitimi alan gençleri hedef alması, iki yüzlü tutumunu gözler önüne serdi.

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