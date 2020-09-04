Tunceli Hozat İlçesi hakimi Erkin Özen'in ölü bulunması olayında flaş gelişme! Sır aydınlatıldı

Tunceli Hozat hakimi Erkin Özen yaşadığı dairede ölü bulunmuştu.

Edinilen bilgiye göre, hakim Erkin Özen'den haber alamayan arkadaşları yaşadığı evine gitti.

Burada kapıyı açmayan hakimin evine girildi. Eve giren arkadaşları hakimin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan ilk gözlemde Özen'in başından tek kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği görüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatılırken hakimin ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu derinlemesine araştırılmaya başlandı.



Olayın sırrı Valilik açıklaması ile aydınlandı. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tunceli Hozat Adliyesinde Asliye Ceza Hakimi olarak görev yapan Erkin Özen , kendisine ait olan tabancanın kazara ateş alması sonucu vefat etmiştir.

Merhum Hakimimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve meslektaşlarına başsağlığı diliyoruz"denildi.



(Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH)