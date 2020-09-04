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Son dakika: TEM otoyolu Ankara istikametinde feci kaza! Yol ulaşıma kapandı

Son dakika...  otoyolu  istikametinde 10 aracın karıştığı zincirleme meydana geldi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor. A Haber muhabirinin verdiği bilgiye göre 1 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Son dakika: TEM otoyolu Ankara istikametinde feci kaza! Yol ulaşıma kapandı

SON DAKİKA HABERİ: Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapandı.

Otoyolun Ankara istikameti Bekirdere Viyadüğü mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

TEM otoyolu Ankara istikametinde feci kaza! Yol ulaşıma kapandı TEM OTOYOLU ANKARA İSTİKAMETİNDE FECİ KAZA! YOL ULAŞIMA KAPANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 aracın karıştığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.

A Haber muhabirinin verdiği bilgiye göre 1 kişi yaralandı.

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