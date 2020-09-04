Son dakika: TEM otoyolu Ankara istikametinde feci kaza! Yol ulaşıma kapandı

SON DAKİKA HABERİ: Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapandı.

Otoyolun Ankara istikameti Bekirdere Viyadüğü mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 aracın karıştığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.



A Haber muhabirinin verdiği bilgiye göre 1 kişi yaralandı.