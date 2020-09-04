Son dakika: İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Yeditepe Huzur 2020-13" uygulaması, saat 19.00'da başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katılıyor.