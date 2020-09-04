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Son dakika: İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

Son dakika haberleri... 'da "" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2020
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Son dakika: İstanbul genelinde Yeditepe Huzur asayiş uygulaması

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda, koordinasyonunda düzenlenen "Yeditepe Huzur 2020-13" uygulaması, saat 19.00'da başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor. Şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor.

Asayiş uygulaması, saat 21.00'e kadar devam edecek.

Bu arada, uygulama kapsamında tramvay yolunu kullanan bir sürücüye 132 lira para cezası verildi.

Kaynak:AA

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