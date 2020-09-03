03 Eylül 2020, Perşembe
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Tunceli Hozat İlçesi hakimi Erkin Özen ölü bulundu

İlçesi hakimi Erkin Özen yaşadığı dairesinde ölü bulundu. Başına isabet eden tek kurşunla vurulduğu anlaşılan Özen’in cinayete mi kurban gittiği mı ettiği yürütülecek soruşturma sonucu belli olacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2020
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Tunceli Hozat İlçesi hakimi Erkin Özen ölü bulundu

Tunceli Hozat hakimi Erkin Özen yaşadığı dairesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, hakim Erkin Özen'den haber alamayan arkadaşları yaşadığı evine gitti.

Burada kapıyı açmayan hakimin evine girildi. Eve giren arkadaşları hakimin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan ilk gözlemde Özen'in başından tek kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği görüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatılırken hakimin ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu derinlemesine araştırılmaya başlandı.

(Nazif KARAMAN/SABAH)

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