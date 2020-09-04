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Valilik açıkladı: Kamu binalarına "HES kodu" ile girilecek

Son dakika haberleri... 'de korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına () uygulamasıyla giriş yapılabileceği bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Valilik açıkladı: Kamu binalarına HES kodu ile girilecek

Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Bu kapsamda, kamu binalarına giren vatandaşlar için kodu onayı sorgulanmasına başlandığı aktarılan açıklamada, "İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı gereğince başta Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vb. gibi kalabalık olan kamu kurum ve kuruluşlarında işlem yaptıracak vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden 'HES' kodu sorgulaması yapılarak başvuruları değerlendirilecektir" denildi.

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