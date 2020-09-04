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MSB: SOLOTÜRK ekibi, Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptı

(), 'nin 101'inci yıl dönümü kapsamında ekibinin, 'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptığını bildirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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MSB: SOLOTÜRK ekibi, Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü kapsamında SOLOTÜRK ekibimiz Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele Kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." denildi.

Ayrıca paylaşımda, uçuş anına ait görüntülere de yer verildi.

MSB: SOLOTÜRK ekibi, Sivasta saygı ve selamlama uçuşu yaptı MSB: SOLOTÜRK EKİBİ, SİVAS'TA SAYGI VE SELAMLAMA UÇUŞU YAPTI

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