Sakarya'da fındık kavgası çıktı! Türkiye'yi böyle aldattılar

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Selahiye Köyü'nde hisseli bir fındık bahçesinde fındık toplama sırasından kaynaklanan bir kavganın büyümesiyle başladı.

22 Ağustos tarihinde K. K. isimli şahıs yanında fındık işçileriyle birlikte fındık toplarken, tarlada hisse ortağı olduğu belirtilen H. Ş. , beraberinde R.T.Ş ve E.G ile K.K'dan işçileri alıp bahçeden çıkmasını istedi.

"SIRA BENDE" KAVGASI

Ancak K.K fındık toplama sırasının kendisinde olduğunu belirterek buna itiraz etti. Sinirlenen H.Ş., K.K. ve tarlada fındık toplayan işçilere saldırmaya başladı.

Bu esnada yanındaki R.T.Ş ve E.G de kendisine yardım etti. Hızını alamayan H.Ş. kullandığı otomobili K.K ve fındık işçilerinin üzerine sürdü.

3 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı. K.K daha sonra jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H. Ş, R.T.Ş ve E.G sorgularının ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

SAKARYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Sosyal medyada gündem yaratarak iç karışıklık çıkartmak isteyenlere Sakarya Valiliğinden cevap geldi.

İşte Sakarya Valiliğinden 'fındık kavgası' açıklaması;

Bugün bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde ilimizde mevsimlik tarım işçilerinin darp edildiği yönünde iddialara yer verilmiştir.

Konu ile ilgili yapılan araştırmada; 22.08.2020 tarihinde İlimiz Kocaali ilçesinde fındık bahçesinin sahipleri arasında yaşanan tartışmanın sonucunda arbede yaşandığı, şahıslardan birinin aracını diğer kişinin üzerine sürdüğü, bu esnada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı, olayın yargıya intikal ettiği ve Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat yapılarak soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır. Bu konunun bugün değişik sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen olayla bir bağlantısı tesbit edilememiştir.

Ayrıca geçmişe dönük yapılan incelemede sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde iddia edildiği gibi bir olaya ilişkin Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezine intikal eden herhangi bir konu, olay veya şikâyet bulunmamaktadır. Bahse konu iddia edilen olayın Türkiye'nin neresinde ve ne zaman yaşandığının tesbiti ile ilgili de Emmniyet Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.