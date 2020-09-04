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Son dakika: İTÜ mezunu Halit Ayar cinayetinde flaş gelişme! İstiklal Caddesi’nde vahşice öldürülmüştü

Son dakika haberine göre ’nde mezunu 23 yaşındaki 'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında her iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Son dakika: İTÜ mezunu Halit Ayar cinayetinde flaş gelişme! İstiklal Caddesi’nde vahşice öldürülmüştü

İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 23 yaşındaki genç mühendis Halit Ayar, 7 Eylül'de İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile birlikteyken bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakalanan sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında 'kasten öldürme', 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 47,6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Son dakika: İTÜ mezunu Halit Ayar cinayetinde flaş gelişme! İstiklal Caddesi’nde vahşice öldürülmüştü SON DAKİKA: İTÜ MEZUNU HALİT AYAR CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME! İSTİKLAL CADDESİ'NDE VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Emra Yaşar ile Erhan Kurdal hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ile hayatını kaybeden genç mühendisin annesi ile babası da katıldı.

Duruşmada söz verilen maktul Halit Ayar'ın annesi ve babası şikayetlerinin devam ettiğini ve sanıkların en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

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"KEŞKE O GÜN BEN ÖLSEYDİM"
Son savunması sorulan sanıklardan Emra Yaşar ise olay günü kimseden para istemediğini ve bir şey talep etmediğini söyleyerek, "Ben sadece olayı ayırmak istemiştim. Bunu yaparken ilk karşı taraf vurdu. Beni öldürecekler diye korkuya kapıldım. Böyle olmasını istemezdim. Ben çok pişmanım keşke o gün ben ölseydim" dedi.

"ALLAH AİLESİNE SABIR VERSİN"
Bir diğer sanık Erhan Kurdal ise savunmasında "Söyleyecek çok bir şey yok. Tabii ki çok pişmanım. Allah ailesine sabır versin. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi.
Verdiği aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

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