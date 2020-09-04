04 Eylül 2020, Cuma
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Maskesiz yolcu otobüs sileceklerine takıldı!

'da halk otobüsüne maskesiz binmeye çalışan bir yolcu, ilginç bir eyleme imza attı. Şoför tarafından içeriye alınmayan yolcu, seyir halindeki otobüsün önüne geçti, sileceklerini tutarak araçla birlikte ilerledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2020
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Maskesiz yolcu otobüs sileceklerine takıldı!

Olay, bugün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi.

Maskesiz yolcu otobüs sileceklerine takıldı!

İddiaya göre, halk otobüsüne maskesiz binmeye çalışan bir yolcu ile şoför arasında sözlü tartışma yaşandı. Şoför, yolcuyu otobüse almazken, yolcu da bu duruma tepki göstererek ilginç bir eyleme imza attı.

Maskesiz yolcu otobüs sileceklerine takıldı!

Seyir haline geçen otobüsün önüne geçen yolcu, sırtını araca yasladı, sileceklerden tutup araçla birlikte hareket etmeye başladı. Otobüsün hızlanmasının ardından korkan yolcu, sileceği kırarak aracın önünden çekildi.

Maskesiz yolcu otobüs sileceklerine takıldı!

Tüm bu anlar çevredeki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri güldürdü.

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